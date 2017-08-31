В США профессора уволили за объяснение урагана «Харви»

2017-08-31 01:01 | www.oxu.az | 3

Из университета Тампа в американском штате Флорида уволили профессора, объяснившего ураган действием законов кармы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Fox 32.

Причиной послужил твит, который преподаватель Кен Стори (Ken Storey) разместил в своем микроблоге. Он гласил: «Я не верю в мгновенное кармическое воздаяние, но что-то подобное, похоже, произошло с Техасом. Надеюсь, это поможет им осознать, что Республиканской партии на них наплевать».

В ответ другой пользователь Twitter напомнил, что профессор преподает в штате, который как и Техас, голосовал за Дональда Трампа во время выборов президента, и спросил: «Что же, выходит, мы тоже заслужили кармическое возмездие?» Стори дал однозначный ответ: «Да, те, кто голосовал за него, несомненно, заслужили».

На следующий день профессор удалил запись, разместив пост с извинениями, в котором объяснял, что никому не желает зла, и выражал надежду, что все пострадавшие от урагана вскоре поправятся. Затем он стер и его, а потом полностью удалил свой аккаунт. Позже он объяснил, что поддался влиянию момента и позволил злобе овладеть собой.

Тем не менее руководство университета уволило его, так как его пост «не отражал ценностей, которым привержен университет». По словам ректора, это решение во многом стало результатом волны возмущения среди родителей учащихся, самих студентов и преподавательского состава. Один из его коллег, Эмант Растоджи, заявил: «Кен Стори — идиот, его взгляды не отражают точку зрения остальных преподавателей, которые осознают разницу между политическими разногласиями и стихийным бедствием».

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но постепенно она снизилась до уровня тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли 30 человек.

С.Б.

