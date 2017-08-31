В Лос-Анджелесе в ДТП с автобусом пострадали семь человек

2017-08-31 01:10 | www.trend.az | 4

Семь человек пострадали в результате крупного ДТП с автобусом в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KTLA.



По данным местных властей, автобус столкнулся с легким грузовым автомобилем на перекрестке, а затем врезался в здание, стоящее вдоль улицы. По предварительным данным, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что водитель грузовика и один из пассажиров автобуса находится в критическом состоянии. В настоящее время проводится расследование причин аварии.