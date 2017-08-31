Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes

2017-08-31 01:25 | www.apa.az | 1

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире, оттеснив на второе место одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это обусловлено резким ростом котировок акций Inditex во вторник, сообщил в среду журнал Forbes.

По его оценке, состояние Ортеги составляет $85 млрд. Это на $200 млн больше, чем у Гейтса. Глава Inditex впервые возглавил рейтинг журнала в октябре 2015 года, но сохранял лидерство не дольше суток, уступив первенство Гейтсу. Такая рокировка повторилась в сентябре 2016 года.