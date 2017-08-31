Турция обвинила США в предвзятости из-за обвинений охранникам Эрдогана

2017-08-31 02:10 | www.apa.az | 5

МИД Турции выпустил негативно оценил решение США о предъявлении обвинений 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовавших в нападении на участников митинга в Вашингтоне.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы протестуем самым серьезным образом из-за того, что это предвзятое обвинительное заключение было принято», - говорится в сообщении. Министерство подчеркнуло, что их реакция по этому вопросу была передана послу США в Анкаре.

29 августа в США 15 охранникам Эрдогана предъявили обвинения из-за нападения на митингующих во время визита турецкого лидера в Вашингтон. 16 мая охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими. По меньшей мере, девять человек пострадали.