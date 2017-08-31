Трамп провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии

2017-08-31 02:21 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер призвал к поиску дипломатических решений в ситуации с Катаром, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.



"Президент настоятельно призвал все стороны в конфликте с Катаром попытаться найти дипломатическое решение, что соответствует обязательствам, принятым на встрече в Эр-Рияде", - говорится в документе Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Лидеры стран также обсудили усиление Ирана, борьбу с террористической угрозой и положение мусульманской общины в контексте урагана "Харви", резюмирует Белый дом.