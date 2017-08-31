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Белый дом: Трамп ясно не исключает военного решения по КНДР

2017-08-31 02:49 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не исключает военного варианта действий по урегулированию кризиса вокруг КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент дал ясно понять, что военное решение может быть. И, конечно, я думаю, если бы он смотрел в этом направлении, то опирался бы на таких людей, как глава Пентагона Джеймс Мэттис", - приводит ее слова телеканал СNN.

По словам Сандерс, США "предпринимают серьезные шаги" по Пхеньяну, указав на "жесткие санкции". Она отметила, что президент "рассматривает различные варианты действий".

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