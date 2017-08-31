В штате Нью-Йорк неизвестные уничтожили статую Колумба

2017-08-31 04:29 | www.trend.az | 3

Неизвестные уничтожили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал News 12.

По данным телеканала, установленный в парке гипсовый покрытый медью бюст Колумба сбили с пьедестала, и он разбился на две части. Один кусок нашли под пьедесталом, другой - на соседнем холме.

Глава местной полиции Чарльз Гарднер пообещал провести расследование. "На данный момент это, вероятно, криминальные шалости детей. Но мы намерены провести подробное расследование и посмотрим, что обнаружим", - сказал шеф полиции.