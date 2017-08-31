Убытки от урагана "Харви" могут достигнуть 160 миллиардов долларов

2017-08-31 04:48 | www.apa.az | 4

Убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки 160 миллиардов долларов, что равняется примерно одному проценту ВВП США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета USA Today.

По данным портала AccuWeather, последствия урагана для экономики штата Техас будут очень серьезными, они окажут влияние на ситуацию на рынке труда, бизнес и доходы копаний. Отмечается, что сумма ущерба может превысить суммарные убытки, вызванные ураганом "Катрина" в 2005 году и мощным тропическим циклоном "Сэнди" в 2012 году.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.