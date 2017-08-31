Мэй намерена остаться на посту премьер-министра после Brexit

2017-08-31 05:00 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена остаться на своем посту после выхода страны из состава Евросоюза до проведения в стране следующих парламентских выборов, которые состоятся не ранее 2022 года, передает РИА Новости.

"Да, было очень много теорий по поводу моего будущего, не имеющих совсем никаких оснований. Я здесь на долгий срок", - сказала она в интервью телеканалу ITV News в ходе визита в Японию, отвечая на вопрос, намерена ли она участвовать в следующих парламентских выборах.



"Я не тот человек, который пасует перед трудностями", - ответила премьер на уточняющий вопрос корреспондента, намерена ли она покинуть свой пост до парламентских выборов.

В интервью телерадиокорпорации Би-би-си британский премьер также подчеркнула, что она и ее правительство готовы "не только реализовать процесс выхода страны из ЕС, но и обеспечить Великобритании светлое будущее".