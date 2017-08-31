Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç üniversiteye rektör ataması!

2017-08-31 06:07 | www.trend.az | 1

Buna göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ali·şarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Muhsin Kar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.

Kaynak: Milliyet