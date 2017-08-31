В казахстанской шахте три человека погибли из-за выброса метана

2017-08-31 06:13 | www.apa.az | 3

Три человека погибли в результате выброса метана в шахте в Карагандинской области Казахстана.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам на в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте произошел внезапный выброс метана. В шахте, по предварительным данным, находилось 136 человек. 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты. На месте ЧП ведутся спасательные работы.