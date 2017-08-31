Гран-при фестиваля "Шарк тароналари" удостоены музыканты из Азербайджана

2017-08-31 06:52 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Гран-при XI Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", проходившего с 25 по 30 августа в Самарканде, удостоены музыканты из Азербайджана Сахиб Пашазаде и Камран Каримов, сообщили Trend в оргкомитете фестиваля.

Два первых места получили ансмбли Goseong Folk-song Preservation Foundation из Южной Кореи и Mohichehra из Узбекистана.

Два вторых места разделили ансамбль "Мурас" из Кыргызстана и дуэт Sauges из Литвы.

Три третьих места жюри присудило музыкальным коллективам из Ирана - Naghah, Индонезии - INO Ensamble и Турции - Meshk Ensemble.

Как сообщалось, международный фестиваль этнографической музыки «Шарк тароналари» (Мелодии Востока) «Шарк тароналари» проводится с 1997 года по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова и проходит под эгидой ЮНЕСКО.

В этом году в фестивале «Шарк тароналари» приняли участие более 240 музыкантов и артистов из 59 стран мира.

За 20 лет фестиваль стал весьма значимым и заметным явлением культуры, на котором в полную силу проявляется вся красота и очарование этнографической музыки.

Основной концертной площадкой фестиваля является архитектурный ансамбль Регистан.

Артисты из Азербайджана неоднократно становились лауреатами самаркандского фестиваля. Так, обладателем Гран-при первого в истории фестиваля "Шарк тароналари" стала ханенде Симара Иманова. В 2001 году призером фестиваля был Алим Гасимов, в 2003 году - Забит Набизаде, в 2005 – Айгюн Бийлар, в 2009 – Гочаг Аскеров и Назакет Теймурова. В 2007 – Арзу Алиева получила приз ЮНЕСКО как самая молодая исполнительница. На прошлом - юбилейном фестивале, состоявшемся в 2015 году, специального приза был удостоен коллектив исполнителей мугама "Бута".

(Автор: Дамир Азизов)