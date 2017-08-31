У берегов Южной Кореи два человека погибли при столкновении судов

2017-08-31 07:14 | www.apa.az | 2

Рыболовное судно столкнулось с баржей на входе в порт южнокорейского города Пхохан в Японском море, два человека погибли, один считается пропавшим без вести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, рыболовецкое судно, в котором находилось три человека, столкнулось с баржей, шедшей на буксире с острова Уллындо.

Спасатели извлекли из воды двух рыбаков, которые скончались после того, как их доставили в больницу.

Поиски третьего рыбака продолжаются. Береговая охрана проводит расследование, чтобы установить точную причину инцидента.