В Узбекистане создана единая внешнеторговая компания по экспортно-импортным операциям для химпрома

2017-08-31 07:24 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял постановление о создании внешнеторговой компании по экспортно-импортным операциям для химической промышленности "Узкимеимпэкс" (Узхимимпекс).

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, компания создается в форме общества с ограниченной ответственностью в системе АО «Узхимпром».

С первого октября текущего года вводится порядок, по которому экспорт химической продукции всех предприятий и организаций "Узхимпрома" будет осуществляться через "Узхимимпэкс" за исключением выполнения обязательств по ранее оплаченным контрактам.

На предприятиях, где имеется доля иностранного партнера, новый порядок будет касаться только части объемов экспорта продукции, осуществляемой узбекской стороной. При этом не исключены поставки за рубеж и части продукции иностранного партнера, но только с его согласия.

С первого января 2018 года весь импорт оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов для производственных нужд "Узхимпрома" также будет осуществляться через "Узхимимпэкс".

Размер комиссионного вознаграждения новой структуры при осуществлении экспорта продукции составит два процента от стоимости контракта, при импорте – один процент.

Согласно постановлению, валютная выручка организаций АО «Узхимпром» в первоочередном порядке направляется на исполнение обязательств по привлеченным кредитам под государственную гарантию, а также на закуп оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов для производственных нужд через ООО «Узхимимпэкс».

Компании "Узхимимпэкс" предоставлены налоговые льготы и преференции, предусмотренные законодательством для предприятий-экспортеров товаров собственного производства, в том числе по децентрализованным поставкам за иностранную валюту.

АО «Узхимпром» - единственная в регионе компания, производящая все три вида минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных), метанол и каустическую соду. В состав АО входят 14 предприятий. География экспорта компании покрывает территорию более 30 стран, экспортируется свыше 25 видов продукции.

(Автор: Демир Азизов)