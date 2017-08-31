У берегов Южной Кореи два человека погибли при столкновении судов

2017-08-31 08:28 | www.trend.az | 3

Рыболовное судно столкнулось с баржей на входе в порт южнокорейского города Пхохан в Японском море, два человека погибли, один считается пропавшим без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Инцидент произошел около 4.40 по местному времени. По данным береговой охраны, рыболовецкое судно, в котором находилось три человека, столкнулось с баржей, шедшей на буксире с острова Уллындо. Спасатели извлекли из воды двух рыбаков, которые скончались после того, как их доставили в больницу.

Поиски третьего рыбака продолжаются. В них задействованы патрульные суда, девять лодок, три корабля ВМС и два вертолета. Береговая охрана проводит расследование, чтобы установить точную причину инцидента.