В Южной Корее рыболовное судно столкнулось с баржей: Есть погибшие

2017-08-31 08:50 | www.oxu.az | 5

Два человека погибли и один пропал без вести в результате столкновения рыболовного судна с баржей около южнокорейского города Пхохан в Японском море.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на береговую охрану.

Отмечается, что после аварии спасателям удалось достать из воды двух членов экипажа, однако они скончались после того, как их доставили в больницу.

В поисках третьего рыбака задействованы девять лодок, три корабля ВМС, два вертолёта и патрульные суда.

По факту инцидента проводится расследование.

Э.А.

