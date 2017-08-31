Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану

2017-08-31 08:59 | www.trend.az | 5

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде в ближайшее время состоится 7-ая конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), говорится в сообщении туркменского правительства.

"Занимая активную позицию в вопросах возрождения Афганистана, наша страна выступила с рядом важных предложений",- сказано в информации.

Все они нацелены на выработку взаимосогласованных подходов к решению афганской проблематики, в том числе путем предоставления своего политического пространства для переговорного процесса.

В этой связи Туркменистан выдвинул инициативы, в том числе и с высокой трибуны ООН, по объединению усилий в разработке принципиально новых механизмов для стабилизации обстановки в Афганистане.

В частности, о подготовке под эгидой ООН долгосрочной программы по восстановлению экономики этой страны, сказано в сообщении.

Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану, инициированная в 2005 году в Кабуле, призвана консолидировать усилия стран региона в стабилизации ситуации в

Афганистане и способствовании региональной экономической интеграции Южной и Центральной Азии.

Туркменская сторона лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистаном. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан

и газопровода в Пкистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

(Автор: Гусейн Гасанов)