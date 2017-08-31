Мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

2017-08-31 09:08 | www.oxu.az | 5

Мужчина застрелил полицейского и ранил еще двоих в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, перестрелка произошла в здании одного из отелей. Заместитель шерифа получил ранения и позже скончался. Раненые полицейские были госпитализированы.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, но после погони был задержан. Он также получил ранения.

Правоохранительные органы расследуют происшествие.

Э.А.

