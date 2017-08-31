Новый бакинский порт внесет большой вклад в экономику региона – глава Индонезийской портовой корпорации

2017-08-31 09:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт в Аляте внесет большой вклад не только в экономику Азербайджана, но и в международном масштабе, в экономику всего региона, сказал в интервью Trend в Баку глава Индонезийской портовой корпорации II (IPC) Элвин Масассья.

По его словам, нынешний его визит в Баку является логическим продолжением Меморандума о взаимопонимании в области взаимного сотрудничества, подписанного между IPC и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

"У нас имеется много возможностей и направлений, по которым мы можем вместе работать. Я посетил новый порт и, честно говоря, был очень впечатлен, потому что здесь хотят применить концепцию, которую мы называем "интегративный порт". Это интеграция между основной портовой деятельностью, деятельностью терминалов и промышленной зоной. Так что я считаю, что Баку следует новому тренду в портовой отрасли мира", - сказал Масассья.

Масассья отметил, что Азербайджан обладает стратегическим географическим расположением.

"Близость к Каспийскому морю и странам Центральной Азии дает возможность перевозить большое количество товаров. Наличие порта поможет максимизировать выгоды от географического расположения. Отсюда можно будет распространять товары через центральноазитские страны на восток и обратно на запад. Бакинский порт, по моему мнению, внесет огромный вклад в экономику страны и в международном масштабе в экономику региона. Ведь с созданием Зоны свободной торговли сюда придут многие из крупных индустриальных компаний и откроют свои объекты, после чего отсюда будут распространять товары в другие страны. При этом порт не может существовать только как порт. Он должен быть интегрированным. И применяя такую концепцию, я думаю, бакинский порт может стать одним из важнейших игроков в морской отрасли, особенно на Каспии и в Центральной Азии, и расширит свою деятельность до Европы и других азиатских стран", - сказал Масассья.

Представитель Индонезии также порекомендовал Бакинскому международному морскому торговому порту воспользоваться концепцией "цифрового порта".

"Любая деятельность должна быть автоматизирована, потому что это требование клиентов, требование портовой сети, требование времени. Я думаю, что бакинский порт также может изучить эту концепцию "цифрового порта" применительно к себе. Тогда работа будет более эффективной, продуктивной и интегрированной с другими портами", - сказал Масассья.

Он добавил, что у сторон достаточно много планов по сотрудничеству.

"В первую очередь мы можем делиться своим опытом и оказывать техническое содействие, особенно с точки зрения портовых технологий, которые можно применить здесь, а также сотрудничать по терминалам в Баку", - сказал Масассья.

(Автор: Максим Цурков)

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