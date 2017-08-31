Сфера транспорта является стратегическим вектором туркмено-грузинских отношений

2017-08-31 09:01 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - Одним из стратегических векторов туркмено-грузинских отношений является сфера транспорта, пишет в четверг газета Нейтральный Туркменистан.

Согласно статье, в Ашхабаде накануне состоялось заседание совместной межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Во встрече приняли участие руководителии ведущие специалисты отраслевых министерств и ведомств двух стран.

"Южный Кавказ является частью Каспийско-Черноморского транспортно-транзитного коридора, использование которого позволяет обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока",- сказано в материале.

В данном контексте в ходе встречи отмечалось значение формирования коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

В рамках обмена мнениями о перспективах диверсификации двустороннего сотрудничества представители комиссии констатировали конструктивность взаимодействия в энергетической отрасли.

Газета отмечает, что грузинская делегация высказала заинтересованность в участии в реализации перспективных проектов, отвечающих интересам не только обеих стран, но и призванных придать мощный импульс формированию архитектуры энергетической безопасности на всём Евразийском пространстве.

(Автор: Гусейн Гасанов)