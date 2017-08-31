Всего 16% американцев довольны президентством Трампа

2017-08-31 09:19 | www.oxu.az | 3

По данным нового опроса исследовательского центра Pew Research, только 16% американцев довольны поведением Дональда Трампа на посту президента США.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно результатам исследования, 6 из 10 (58%) американцев заявили о своем недовольстве деятельностью Трампа, 25% респондентов затруднились ответить.

Предыдущий опрос показал, что 24% американцев одобряют деятельность президента, однако разница, как отмечает издание, обусловлена тем, что предыдущий опрос предусматривал два вместо трех вариантов ответа.

Оба опроса свидетельствуют лишь об одном — деятельность Трампа вызывает противоречивые чувства у подавляющего большинства американцев, даже среди его сторонников, часть из которых еще во время президентской кампании заявляли, что голосуют за Трампа, чтобы не голосовать за его соперников, заключает издание.

Н.О.