Туркменистан открыл в афганском Мазари-Шарифе торговый дом

2017-08-31 09:03 | www.trend.az | 5

АШХАБАД / Trend/ - В Мазари-Шариф афганской провинции Балх состоялось открытие торгового дома «Туркменистан», сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Проект реализован Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана вместе с афганскими частными компаниями при содействии государственных структур двух стран.

В церемонии открытия приняли участие руководители административных органов провинции Балх, представители МИД и других правительственных учреждений.

В торговом доме представлены текстиль, ковровые изделия, а также товары новой для Туркменистана электронной промышленности.

Укрепляет свои позиции на внешних рынках и пищевая продукция туркменских производителей.

"Афганские потребители уже оценили качество и вкусовые достоинства поставляемых из нашей страны продуктов питания. В торговом доме также представлено большое разнообразие кондитерских изделий, натуральных соков, плодоовощных консервов",- сказано в информации.

В эти же дни в Мазари-Шарифе состоялась встреча туркменских предпринимателей с афганскими бизнесменами, на которой были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию деловых контактов и взаимного товарооборота, проведению совместных форумов и выставок,

информационному обмену в области экономики и инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)