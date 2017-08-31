Бизнесмен Джабраилов устроил в отеле стрельбу из наградного пистолета

2017-08-31 09:30 | www.oxu.az | 3

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в номере московского отеля Four Seasons, объяснил выстрелы своей оплошностью, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По версии Джабраилова, поздно вечером во вторник, 29 августа, находясь в номере отеля, он решил проверить пистолет Ярыгина, которым был награжден приказом Рашида Нургалиева, возглавлявшего МВД в 2004-2012 годах. Поскольку у экс-сенатора не было опыта обращения с оружием, которым за несколько лет он так и не воспользовался, мужчина сделал несколько случайных выстрелов вверх.

В номере предпринимателя прибывшие на место сотрудники полиции якобы обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу, также правоохранители выясняют, был ли Джабраилов нетрезв на момент инцидента. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, по которому бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

15:00 (30.08.2017)

Экс-сенатор, миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу в элитном отеле, который находится прямо у Кремля, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.Tv.

По некоторым данным ему не понравилось обслуживание о олигарх начал палить в потолок. Джабраилов был задержан и отправлен в отдел МВД по району Китай-город, где у одного из богатейших людей страны якобы разболелся зуб. Ему вызвали скорую, но госпитализировать отказались. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, что полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

И.Ф.