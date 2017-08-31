7 сентября будет зажжён огонь Игр «Ашхабад 2017»

2017-08-31 09:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Как было сообщено на состоявшемся 25 августа заседании Правительства Туркменистана, 7 сентября – за 10 дней до старта V Азиады – состоится ряд торжественных мероприятий.

В этот день на месторождении «Галкыныш» будет зажжён огонь Игр, который будет доставлен в Ашхабад, на торжественную церемонию открытия Азиады.

Утром 7 сентября состоится встреча со спортсменами-участниками V Азиатских игр с тем, чтобы напутствовать их и пожелать успехов в предстоящих ответственных соревнованиях.

В тот же день состоится вручение представителями Книги рекордов Гиннесса сертификатов о внесении в эту Книгу украшающего трибуну Олимпийского стадиона художественного образа ахалтекинского скакуна и Центра водных видов спорта столичного Олимпийского городка.

На заседании было также сообщено, что генеральная репетиция открытия Игр «Ашхабад 2017» запланирована на 15 сентября.