ВС Армении используют крупнокалиберные пулеметы

2017-08-31 09:38 | www.oxu.az | 1

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Коханеби, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Э.А.

