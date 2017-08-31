Ашхабад и Бишкек проведут деловые переговоры

2017-08-31 09:44 | www.trend.az | 1

АШХАБАД /Trend/ - До конца текущего года планируется провести третье заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, сказал в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» посол Кыргызской Республики в Ашхабаде Жаныш Рустенбеков.

"В этой связи отрадно отметить, что за последние годы объём взаимной торговли между Кыргызстаном и Туркменистаном отличает динамика роста",- приводятся в информации слова дипломата.

31 августа Кыргызская Республика отмечает 26-ю годовщину независимости. По словам посла, состоявшиеся визиты глав двух государств – президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Туркменистан в ноябре 2014 года и визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызстан в августе 2015 года – открыли новую страницу в современной истории взаимоотношений двух стран и создали возможность для активизации двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных связей.

Важным событием в торгово-экономическом взаимодействии между странами стало учреждение в 2014 году межправительственной комиссии, два заседания которой проведены в Ашхабаде и Бишкеке в 2015 и 2016 годах. Нынешний год является юбилейным в кыргызско-туркменских отношениях – 9 октября 2017 года исполнится 25 лет со дня подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Напомним, что две страны задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана.

Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту. В настоящее время идут разработки по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

(Автор: Гусейн Гасанов)