Эрбиль не намерен отменять референдум о независимости

2017-08-31 09:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака не намерена отменять референдум о независимости, который планируется провести 25 сентября текущего года, сказал глава автономии Масуд Барзани, сообщают в четверг иранские СМИ.

Барзани отметил, что между центральным правительством Ирака и курдской автономией нет никакого взаимопонимания.

«Правительство Ирака ведет одностороннюю политику, в стране не действуют принципы демократии», - сказал Барзани.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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