DÇ - 2018 seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlar başlayır

2017-08-31 09:40 | www.oxu.az | 3
Bu gün Avropa zonası üzrə 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlara start veriləcək.
Oxu.Az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, 31 avqust - 5 sentyabr tarixlərində ümumilikdə 54 matç baş tutacaq.
Azərbaycan milli komandası VII və VIII turlarda müvafiq olaraq Norveçlə Osloda, San Marino ilə Bakıda qarşılaşacaq. Yığmanın yer aldığı C qrupunda lider Almaniya əvvəlcə Çexiyanın qonağı olacaq, daha sonra Norveçi qəbul edəcək.
Digər qruplardakı qarşılaşmalara gəlincə, mundiala vəsiqə qazanmaq şansını çətinə salan Türkiyə millisi öncə Ukraynaya səfər edəcək, ardınca evdə Xorvatiya ilə üz-üzə gələcək.
Həmçinin Fransa – Hollandiya, Macarıstan – Portuqaliya və İspaniya – İtaliya oyunları da böyük maraq kəsb edir.
2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsi
VII və VIII turlar
A qrupu
31 avqust
22:45. Fransa – Hollandiya
22:45. Bolqarıstan – İsveç
22:45. Lüksemburq – Belarus
3 sentyabr
20:00. Belarus – İsveç
20:00. Hollandiya – Bolqarıstan
22:45. Fransa - Lüksemburq
B qrupu
31 avqust
22:45. Macarıstan – Latviya
22:45. İsveçrə - Andorra
22:45. Portuqaliya – Farer adaları
3 sentyabr
19:00. Farer adaları – Andorra
22:45. Macarıstan – Portuqaliya
22:45. Latviya – İsveçrə
C qrupu
1 sentyabr
22:45. Çexiya – Almaniya
22:45. Norveç – Azərbaycan
22:45. San Marino – Şimali İrlandiya
4 sentyabr
20:00. Azərbaycan – San Marino
22:45. Almaniya – Norveç
22:45. Şimali İrlandiya - Çexiya
D qrupu
2 sentyabr
20:00. Gürcüstan – İrlandiya
20:00. Serbiya – Moldova
22:45. Uels – Avstriya
5 sentyabr
22:45. Avstriya – Gürcüstan
22:45. İrlandiya – Serbiya
22:45. Moldova – Uels
E qrupu
1 sentyabr
20:00. Qazaxıstan – Monteneqro
22:45. Danimarka – Polşa
22:45. Rumıniya – Ermənistan
4 sentyabr
20:00. Ermənistan – Danimarka
22:45. Monteneqro – Rumıniya
22:45. Rumıniya – Qazaxıstan
F qrupu
1 sentyabr
22:45. Litva – Şotlandiya
22:45. Malta – İngiltərə
22:45. Slovakiya – Sloveniya
4 sentyabr
22:45. İngiltərə - Slovakiya
22:45. Şotlandiya – Malta
22:45. Sloveniya – Litva
G qrupu
2 sentyabr
20:00. Albaniya – Lixtenşteyn
22:45. İspaniya – İtaliya
22:45. İsrail – Makedoniya
5 sentyabr
22:45. Makedoniya – Albaniya
22:45. Lixtenşteyn – İspaniya
22:45. İtaliya - İsrail
H qrupu
31 avqust
22:45. Yunanıstan – Estoniya
22:45. Kipr – Bosniya və Herseqovina
22:45. Belçika – Cəbəllütariq
3 sentyabr
20:00. Estoniya – Kipr
22:45. Yunanıstan – Belçika
22:45. Cəbəllütariq- Bonsiya və Herseqovina
İ qrupu
2 sentyabr
20:00. Finlandiya – İslandiya
22:45. Ukrayna – Türkiyə
22:45. Xorvatiya – Kosova
5 sentyabr
22:45. Kosova – Finlandiya
22:45. İslandiya – Ukrayna
22:45. Türkiyə - Xorvatiya