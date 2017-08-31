В Бразилии в ДТП сгорели десятки машин: Есть жертвы – ВИДЕО

2017-08-31 09:52 | www.oxu.az | 5

В Бразилии произошло масштабное ДТП с участием 36 автомобилей. Погибли не менее двух человек, 20 получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Жакареи, на трассе, соединяющей Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Машины столкнулись в облаке дыма, образовавшемся после пожара. По предварительным данным, грузовик с краской попал в аварию и загорелся. В условиях плохой видимости последовали десятки столкновений. Большинство автомобилей сгорели дотла.

Спасатели тушили огонь почти два часа.

Н.О.