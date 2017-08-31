В Турции подорван заминированный автомобиль – имеются раненные

2017-08-31 10:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В провинции Измир на западе Турции был подорван заминированный мусоровоз, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, мусоровоз был взорван, когда рядом проехал автомобиль жандармерии, перевозивший заключенных.

Сообщается, что по предварительным данным в результате взрыва ранен один человек, личность которого не разглашается.

СМИ пишут, что в настоящее время на место инцидента прибыли отряды пожарной и первой медицинской помощи.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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