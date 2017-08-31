Samsung RB33 – Удобно разместить, легко найти

2017-08-31 10:00 | www.oxu.az | 5

Каждая хозяйка мечтает о вместительном холодильнике, но вместительный холодильник обычно пугает габаритами и при всем желании большой холодильник не вместить в миниатюрную кухню. Samsung предусмотрел желание хозяек и создал новый вместительный холодильник Samsung RB33. Объем хранения Samsung RB33 более 300 литров.

Так полезный объем увеличен при сохранении прежних внешних габаритов, за счет специального теплоизоляционного материала. Также новый уровень организации и удобства хранения продуктов в холодильнике помогает использовать внутреннее пространство оптимально. Холодильник оснащен множеством функциональных полок, а также вместительными дверными карманами. Так удобная выдвижная полка «Easy Slide» легко «выдвигается», и вы сможете быстро найти нужный продукт, как бы далеко он не находился. Здесь имеется складная полка для моментального увеличения пространства хранения, которую можно в несколько раз сложить или вовсе убрать, чтобы разместить, объемные кастрюли или контейнеры для хранения. Для удобства хранения холодильник оснащен нижней морозильной камерой. Теперь верхняя часть холодильника отведена для повседневного пользования и всегда под рукой, не надо не нагибаться, не наклоняться все продукты перед вашими глазами. Морозильная камера предусмотрительно разделена на полки. Здесь вы спокойно можете хранить рыбу и замороженные ягоды и все это одновременно! Уникальная система выдвижных ящиков предотвращает смешение запахов. А главное ящик может выдвигаться из морозильной камеры на всю свою глубину, так что вы теперь сможете хранить большие продукты и вынимать их с легкостью.

Забудьте про размораживание! Samsung RB33 оснащен технологией No Frost. Эта технология предотвращает образование наледи на стенках холодильника и обеспечивает поддержание постоянной температуры в каждом уголке камеры. Кроме того, эта система почти в два раза ускоряет охлаждение рабочих камер.

Также в холодильниках Samsung нового поколения используется технология цифрового инвертора. Такая технология регулирует скорость компрессора на всех 7 уровнях охлаждения. Инверторный компрессор работает плавно и размеренно, без скачков, благодаря чему, потребляет меньше энергии. Т.е. не происходит резкого выключения и включения, для которого необходима масса электроэнергии. По результатам исследований компании Samsung, эта технология уменьшает энергопотребление на 24%.

В холодильнике даже предусмотрен режим «Отпуск». Уезжая в путешествие или на дачу, вы можете быть спокойны, что ваши продукты больше не испортятся. Для этого Вам просто необходимо переключить холодильник в режим «Отпуск», в данном режиме холодильник выключает основную камеру, оставляя работать, только морозильник. Раз основная камера не работает, то холодильник использует меньше электричества, соответственно вы еще и экономите на счетах. Не тратьте на электричество, тратьте на свой отдых!

Более подробную информацию о холодильниках Samsung с DigitalInverterCompressor можно получить в сети магазинов: BakuElectronics, KontaktHome, Maxi.az и Optimal.