На иракско-сирийской границе уничтожено около ста боевиков ИГ

2017-08-31 10:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате операций ВВС Ирака на иракско-сирийской границе уничтожено около ста боевиков террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), говорится в сообщении министерства обороны Ирака, распространенном в четверг. Согласно сообщению Минобороны Ирака среди уничтоженных террористов - два полевых командиров.

В сообщении отмечается, что воздушные операции против террористов ИГ проводились в ответ на казнь одного из офицеров иракской армии со стороны террористов ИГ.

Отметим что в рамках борьбы против террористов ИГ, 26 августа ВС Ирака полностью освободили город Талль-Афар.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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