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ЧМ-2018: Франция против Голландии

2017-08-31 10:30 | www.oxu.az | 2

 Сегодня состоятся очередные матчи в Европейской зоне отборочного цикла ЧМ-2018.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, за 6 дней будут проведены 54 встречи – в каждой из 9 групп состоятся игры VII и VIII тура.

Сперва будут проведены матчи в группах A, B и H.

В центральной игре первого дня встретятся Франция и Голландия. Для того чтобы не усложнять свою задачу в борьбе за путёвку на мундиаль голландцам нужно выиграть, как минимум взять 1 очко.

В группе В Швейцария, Венгрия и Португалия имеют хороший шанс пополнить свой очковый запас.

Отборочный цикл ЧМ-2018

VII тур

31-ое августа

Группа А

22:45. Люксембург – Беларусь

22:45. Болгария – Швеция

22:45. Франция – Голландия

1.

Швеция

6

4

1

1

12:4

13

2.

Франция

6

4

1

1

11:5

13

3.

Голландия

6

3

1

2

13:6

10

4.

Болгария

6

3

0

3

9:12

9

5.

Беларусь

6

1

2

3

4:11

5

6.

Люксембург

6

0

1

5

6:17

1

Группа В

22:45. Венгрия – Латвия

22:45. Швейцария – Андорра

22:45. Португалия – Фарерские острова  

1.

Швейцария

6

6

0

0

12:3

18

2.

Португалия

6

5

0

1

22:3

15

3.

Венгрия

6

2

1

3

8:7

7

4.

Фарерские острова

6

1

2

3

2:10

5

5.

Андорра

6

1

1

4

2:13

4

6.

Латвия

6

1

0

5

2:12

3

Группа Н

22:45. Бельгия – Гибралтар

22:45. Кипр – Босния и Герцеговина

22:45. Греция – Эстония  

1.

Бельгия

6

5

1

0

24:2

16

2.

Греция

6

3

3

0

10:3

12

3.

Босния и Герцеговина

6

3

2

1

13:5

11

4.

Кипр

6

2

1

3

5:9

7

5.

Эстония

6

1

1

4

5:17

4

6.

Гибралтар

6

0

0

6

3:24

0

А.Г.

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