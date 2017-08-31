ЧМ-2018: Франция против Голландии

2017-08-31 10:30 | www.oxu.az | 2
Сегодня состоятся очередные матчи в Европейской зоне отборочного цикла ЧМ-2018.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, за 6 дней будут проведены 54 встречи – в каждой из 9 групп состоятся игры VII и VIII тура.
Сперва будут проведены матчи в группах A, B и H.
В центральной игре первого дня встретятся Франция и Голландия. Для того чтобы не усложнять свою задачу в борьбе за путёвку на мундиаль голландцам нужно выиграть, как минимум взять 1 очко.
В группе В Швейцария, Венгрия и Португалия имеют хороший шанс пополнить свой очковый запас.
Отборочный цикл ЧМ-2018
VII тур
31-ое августа
Группа А
22:45. Люксембург – Беларусь
22:45. Болгария – Швеция
22:45. Франция – Голландия
|
1.
|
Швеция
|
6
|
4
|
1
|
1
|
12:4
|
13
|
2.
|
Франция
|
6
|
4
|
1
|
1
|
11:5
|
13
|
3.
|
Голландия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
13:6
|
10
|
4.
|
Болгария
|
6
|
3
|
0
|
3
|
9:12
|
9
|
5.
|
Беларусь
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4:11
|
5
|
6.
|
Люксембург
|
6
|
0
|
1
|
5
|
6:17
|
1
Группа В
22:45. Венгрия – Латвия
22:45. Швейцария – Андорра
22:45. Португалия – Фарерские острова
|
1.
|
Швейцария
|
6
|
6
|
0
|
0
|
12:3
|
18
|
2.
|
Португалия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
22:3
|
15
|
3.
|
Венгрия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8:7
|
7
|
4.
|
Фарерские острова
|
6
|
1
|
2
|
3
|
2:10
|
5
|
5.
|
Андорра
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2:13
|
4
|
6.
|
Латвия
|
6
|
1
|
0
|
5
|
2:12
|
3
Группа Н
22:45. Бельгия – Гибралтар
22:45. Кипр – Босния и Герцеговина
22:45. Греция – Эстония
|
1.
|
Бельгия
|
6
|
5
|
1
|
0
|
24:2
|
16
|
2.
|
Греция
|
6
|
3
|
3
|
0
|
10:3
|
12
|
3.
|
Босния и Герцеговина
|
6
|
3
|
2
|
1
|
13:5
|
11
|
4.
|
Кипр
|
6
|
2
|
1
|
3
|
5:9
|
7
|
5.
|
Эстония
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5:17
|
4
|
6.
|
Гибралтар
|
6
|
0
|
0
|
6
|
3:24
|
0
А.Г.