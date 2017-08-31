ЧМ-2018: Франция против Голландии

2017-08-31 10:30 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоятся очередные матчи в Европейской зоне отборочного цикла ЧМ-2018.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, за 6 дней будут проведены 54 встречи – в каждой из 9 групп состоятся игры VII и VIII тура.

Сперва будут проведены матчи в группах A, B и H.

В центральной игре первого дня встретятся Франция и Голландия. Для того чтобы не усложнять свою задачу в борьбе за путёвку на мундиаль голландцам нужно выиграть, как минимум взять 1 очко.

В группе В Швейцария, Венгрия и Португалия имеют хороший шанс пополнить свой очковый запас.

Отборочный цикл ЧМ-2018

VII тур

31-ое августа

Группа А

22:45. Люксембург – Беларусь

22:45. Болгария – Швеция

22:45. Франция – Голландия

1. Швеция 6 4 1 1 12:4 13 2. Франция 6 4 1 1 11:5 13 3. Голландия 6 3 1 2 13:6 10 4. Болгария 6 3 0 3 9:12 9 5. Беларусь 6 1 2 3 4:11 5 6. Люксембург 6 0 1 5 6:17 1

Группа В

22:45. Венгрия – Латвия

22:45. Швейцария – Андорра

22:45. Португалия – Фарерские острова

1. Швейцария 6 6 0 0 12:3 18 2. Португалия 6 5 0 1 22:3 15 3. Венгрия 6 2 1 3 8:7 7 4. Фарерские острова 6 1 2 3 2:10 5 5. Андорра 6 1 1 4 2:13 4 6. Латвия 6 1 0 5 2:12 3

Группа Н

22:45. Бельгия – Гибралтар

22:45. Кипр – Босния и Герцеговина

22:45. Греция – Эстония

1. Бельгия 6 5 1 0 24:2 16 2. Греция 6 3 3 0 10:3 12 3. Босния и Герцеговина 6 3 2 1 13:5 11 4. Кипр 6 2 1 3 5:9 7 5. Эстония 6 1 1 4 5:17 4 6. Гибралтар 6 0 0 6 3:24 0

А.Г.