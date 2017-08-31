Лживая мина при любой игре, или о чем снова врет Налбандян

2017-08-31 10:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - МИД Армении не однократно выступавший от имени сопредседателей МГ ОБСЕ, Кремля и мирового сообщества в целом, на этот раз решил выступить и от имени Официального Баку. Понять Власти Армении можно, все чаще звучат призывы не только со стороны Баку, но и со стороны международного сообщества о том, чтобы Армения начала вести переговоры по существу, что страшно пугает Ереван. Как бы абсурдно это не звучало, глава МИД Армении Эдвард Налбандян решил, что страна, территорию которой Ереван оккупирует, не хочет переговоров, в результате которых, ей будут возвращены ее земли. Этот странный пассаж Налбандян облек в очередное пространное и неумное заявление для внутренней аудитории, комментируя справедливые заявления из Баку о беспредметности переговоров по вине Еревана.

"Азербайджан делает хорошую мину при плохой игре" - заявил Налбандян 30 августа на пресс-конференции.

По его словам, Баку следует на деле доказать готовность идти к урегулированию на основе трех принципов, предложенных посредниками – неприменение силы, территориальной целостности и праве на самоопределение. При этом, Налбандян отчаянно соврал, что Армения согласна со странами-сопредседателями, Азербайджан эти принципы отвергает, как и документы, в которых упоминаются эти три принципа.

Начнем с того, что Баку всегда был за предметные переговоры, которые бы привели к справедливому решению нагорно-карабахского конфликта. Однако, сдвиг любых переговоров с Арменией не может произойти без вывода оккупационных армянских войск с территорий Азербайджана и возвращения беженцев в свои дома. И это тот пункт, о который вот уже многие годы спотыкаются любые мирные инициативы, как Баку, так и посредников.

Ереван каждый раз делает все, чтобы развалить с таким трудом налаживающийся переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха, чтобы затормозить переговоры. Если вывод войск не начнется, Баку будет не о чем говорить с оккупантом и дальше переговоры естественно не продвинутся, чего и добивается Ереван, боясь, однако, в этом признаться. Если посредники не приложат реальных усилий и не настоят на том, чтобы Армения, наконец, изменила свою позицию и отказалась от тактики затягивания конфликта на веки вечные, стагнация продолжится. И неизвестно, к чему приведет такое потакание Еревану со стороны международных игроков, учитывая все возрастающую напряженность на линии соприкосновения войск.

Медиаторы не могут не понимать, что в данной ситуации терпение Баку не вечно, так как азербайджанская сторона настаивает на том, что Армения не имеет права затягивать переговоры, и дальше находя все новые и новые опасные поводы для сохранения статус-кво и настаивает на субстантивных переговорах, которых как огня боится официальный Ереван.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend