Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение втрое

2017-08-31 10:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 150 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона вновь превысил предложение - банки подали заявки на 450,17 миллиона манатов. Вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована.

Заявки были представлены по цене 99,2278 маната при доходности в 10,01 процента.

Последний срок оплаты по нотам – 20 сентября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 31 августа составляет 1,701 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)