В турецком Измире прогремел взрыв - ВИДЕО + ФОТО

2017-08-31 10:33 | www.oxu.az | 2

В провинции Измир на западе Турции был подорван заминированный мусоровоз, сообщают Oxu.Az со ссылкой на Тренд.

Согласно сообщению, мусоровоз был взорван, когда рядом проехал автомобиль жандармерии, перевозивший заключенных.

Сообщается, что по предварительным данным в результате взрыва ранен один человек, личность которого не разглашается.

СМИ пишут, что в настоящее время на место инцидента прибыли отряды пожарной и первой медицинской помощи. О других деталях инцидента не сообщается.

И.Ф.