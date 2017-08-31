С успехом завершилась лотерея AccessBank-а под названием “Лето улыбнётся вам”

2017-08-31 10:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Этим летом AccessBank порадовал своих клиентов, которые давно мечтали отдохнуть в жаркие дни на побережье Средиземного моря, поменять свой старый телефон на новый iPhone 7, или просматривать любимые видео не на компьютере, а на удобном планшете, сообщает в четверг банк.

Завершилась лотерея «Лето улыбнётся вам», которая длилась 2 месяца и итоги которой клиенты AccessBank-а ожидали с большим нетерпением.

Сегодня в головном офисе банка определились победители 2-го тиража лотереи, в котором разыгрывались поездка на двоих в Анталью, 2 смартфона Apple iPhone 7 и 4 планшета Samsung Galaxy.

По итогам тиража, под наблюдением независимой комиссии, состоящей из приглашённых извне лиц, и на этот раз 7 владельцев платежных карт Mastercard выиграли ценные призы.

Информацию о клиентских кодах победителей и выигранных призах можно получить на официальном интернет-сайте банка.

Напомним, что для участия в лотерее и выигрыша призов требовалось произвести с 21 июля по 20 августа безналичные оплаты за товары и услуги в любых объектах торговли и услуг как на на территории страны, так и за ее пределами, а также по Интернету.

По словам исполнительного директора AccessBank-а по цифровому банкингу Сабины Гурбановой, основной целью проведения лотереи было внести вклад в развитие системы безналичных платежей в республике. «Мы рады, что лотерея, которую мы запустили в начале лета, вызвала большой интерес у клиентов. По результатам лотереи существенно возросло количество новых клиентов банка по пластиковым картам, а также и обороты по картам. Мы поздравляем всех победителей и хотим добавить, что и в дальнейшем будем радовать наших клиентов новыми кампаниями и лотереями»

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной интернет странице банка, страницах facebook и twitter, или позвонив в общий информационный центр по номеру 151.