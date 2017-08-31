В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком

2017-08-31 10:42 | www.oxu.az | 2

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило новый курс лечения рака, при котором используются генетически модифицированные клетки крови самого пациента. Они активизируют иммунную систему пациента с тем, чтобы та активно уничтожала раковые клетки.

Как передает Oxu.Az, представители FDA назвали это историческим моментом и добавили, что медицина выходит на новый уровень.

Стоимость курса лечения, предоставляемого компанией Novartis, – 475 тысяч долларов. После прохождения курса примерно 83% пациентов излечились от одной из форм рака крови.

Это «живое лекарство» производится индивидуально для каждого пациента – в отличие от традиционных методов лечения вроде хирургии или химиотерапии.

Технология называется CAR-T и изготавливается посредством извлечения клеток иммунной системы из крови пациента.

Затем эти клетки – T-лимфоциты – генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. После чего модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их число увеличивается каждый раз, когда они сталкиваются с раковыми клетками.

Препарат под названием Кимрайа действует против острого лимфобластного лейкоза. Большинству пациентов становится лучше после стандартных методов лечения. Кимрайа будет применяться, если они не дадут результата.

Доктор Стефан Грапп, который первым применил терапию CAR-T в Детской больнице Филадельфии, называет это важным открытием.

«Такого мы еще не видели», - говорит он.

Первый пациент, на котором был опробован метод, был на волоске от смерти, но сейчас уже пять лет как здоров. Из 63 пациентов, прошедших курс CAR-T, 83% достигли стадии полной ремиссии в течение трех месяцев. Ученые пока собирают данные о долгосрочном воздействии новой терапии. Также отмечается, что потенциал технологии CAR-T выходит за рамки лечения лишь одного вида рака.

Однако у лечения есть и риски. Один из возможных побочных эффектов – смертельно опасный синдром выброса цитокинов, который может развиться вследствие быстрого распространения в теле клеток CAR-T. Этот процесс можно контролировать с помощью лекарств.

Н.О.