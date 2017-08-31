В Москве скончалась народная артистка России Людмила Рюмина

2017-08-31 10:47 | www.oxu.az | 3

Народная артистка России Людмила Рюмина скончалась в Москве в возрасте 68 лет.

Как сообщает Oxu.az со ссылкой на РЕН ТВ, об этом рассказала помощница знаменитой исполнительницы.

Отмечается, что певица скончалась в Боткинской больнице после продолжительной болезни. На данный момент даты прощания и церемонии похорон озвучены не были.

Напомним, Людмила Рюмина прославилась исполнением русских народных песен. Также артистка была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русь»

И.Ф.