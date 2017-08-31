Ежегодно более 30 тыс. азербайджанцев отдыхают в санаториях Минвод

2017-08-31 10:30 | www.apa.az | 3

«Более 30 000 азербайджанцев ежегодно отдыхают в санаториях Кавказских Минеральных Вод и число это, без сомнения, будет расти». Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга.

«Отсюда и интерес азербайджанских инвесторов к строительству санаториев. Но санаторно-курортным бизнесом наше сотрудничество не ограничивается. Мы встречались в Баку с топ-менеджментом Azersun Holding, смотрели их технологии. У них очень хорошие тепличные комплексы и 90% своей продукции они отгружают в Россию. Поэтому мы с ними вели разговор об организации их производства у нас. Они уже подбирают площадку, сейчас мы ведём переговоры об условиях сделки».