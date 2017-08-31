Число раненных в результате взрыва в Турции достигло восьми человек (версия 2)

2017-08-31 10:52 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Количество раненных в результате взрыва заминированного автомобиля в турецкой провинции Измир достигло восьми человек, сообщают в четверг турецкие СМИ.
СМИ пишут, что состояние троих раненых оценивается как крайне тяжелое.
Отметим, что сегодня утром в 07:00 по местному времени в провинции Измир на западе Турции был подорван заминированный мусоровоз.
Согласно сообщению, мусоровоз был подорван, когда рядом проезжал автомобиль жандармерии, перевозивший заключенных.
О других деталях инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu