Китайская Gulf Cable ввела в строй в Узбекистане завод керамики за $21 млн

2017-08-31 11:01 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Gulf Cable Trading Company (Китай) ввела в эксплуатацию предприятие по производству глазурованного керамогранита и керамической плитки в Узбекистане, сообщили Trend в четверг в пресс-службе Госкомитета по инвестициям.

Стоимость проекта - 21,1 миллиона долларов. Его реализует СП ООО "National Ceramics", в котором Gulf Cable владеет 90-процентной долей, остальные 10 процентов принадлежат физическим лицам - гражданам Узбекистана.

Проектная мощность предприятия, созданного на территории бывшего ОАО «Резинотехника» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Ангрен» в Ташкентской области, составляет 4,5 миллиона квадратных метров отделочных материалов в год.

На предприятии установлена современная энергосберегающая технологическая линия итальянской компании Sacmi Imola S.C.

Согласно бизнес-плану, годовая мощность проекта - два миллиона квадратных метров керамогранита и 2,5 миллиона квадратных метров керамической плитки. Предусматривается поставка на экспорт не менее 30 процентов от общего объема.

Это второй инвестиционный проект, который китайская компания реализует в Узбекистане. Как сообщалось, в 2015 году Gulf Cable создала на территории СЭЗ "Навои" иностранное предприятие (ИП) "Navoi Cable Connector" для реализации проекта "Производство электротехнической проволоки из алюминия и алюминиевого сплава, изоляционных кабельных материалов и муфт для высоковольтных кабельных линий".

Проектная мощность предприятия – пять тысяч тонн проволоки, 10 тысяч тонн изоляционных материалов и 10 тысяч муфт в год. Инвестиции компании в проект составили 5,95 миллиона долларов.

Gulf Cable Trading Company владеет 49,53 процента акций ОАО "Узкабель", крупнейшего производителя кабельно-проводниковой продукции в Центральной Азии. Кроме того, китайская компания является соучредителем СП "Hayat Power Cable Systems" (HPC Systems), которое в 2013 году ввело в строй в СИЗ "Навои" завод силовых кабелей стоимостью 20,4 миллиона долларов.

(Автор: Демир Азизов)