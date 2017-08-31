Трамп пообещал, что при нем в США полюбят работу

2017-08-31 11:12 | www.oxu.az | 1

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве люди с радостью начнут ходить на работу, получая там «жирные, красивые чеки», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Миллионы граждан, у которых сейчас проблемы, перейдут от социального обеспечения к работе. Они будут с радостью просыпаться, с радостью идти на работу, им понравится зарабатывать там большие, жирные, красивые чеки на зарплату», − отметил американский лидер, выступая в Миссури.

Он указал, что за последние десять лет темпы роста экономики США составляли только 2%.

«Посмотрите на другие страны и их ВВП. И они недовольны, когда (рост экономики) у них 7, 8, 9%. Так что мы это изменим», − пообещал Трамп.

«Если мы достигнем постоянного роста в 3%, то это значит 12 миллионов новых рабочих мест и 10 триллионов долларов для новой экономической деятельности в ближайшее десятилетие. И мы можем достичь гораздо большего, чем 3%. Нет причин, по которым мы не должны это сделать», − считает президент США.

Н.О.