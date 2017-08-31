С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются четырехдневные каникулы

2017-08-31 11:18 | www.oxu.az | 1
С завтрашнего дня в Азербайджане в связи с праздником Гурбан начинаются четырехдневные каникулы.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в стране с 1-го по 4 сентября - нерабочие дни.
Так, 1-го и 2-го числа в Азербайджане будет отмечаться праздник Гурбан.
Согласно Трудовому кодексу, в связи с тем, что 2 сентября приходится на субботу, 4 сентября также будет нерабочим днем.
Таким образом, в связи с праздником Гурбан с 1 по 4 сентября будут каникулы, а 5 сентября - рабочий день.
И.Ф.