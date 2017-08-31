Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

2017-08-31 11:24 | www.oxu.az | 6

Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля) в размере 5,25 трлн иен (48,6 млрд долларов) на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и повышенной активности Китая в районе спорных территорий, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Согласно обнародованному документу, запрашиваемая сумма превышает бюджет на текущий год на 2,5%.

В частности, Минобороны рассчитывает на выделение ему денег на приобретение двух патрульных кораблей, шести самолетов F-35A, четырех конвертопланов Osprey, а также на строительство новой подводной лодки.

Кроме этого, ведомство запрашивает 19,6 млрд иен (около 178 млн долларов) для разработки новых радиолокационных технологий для отслеживания усовершенствованных самолетов-невидимок. На приобретение ракет ПВО с улучшенными характеристиками, в том числе, SM-3 Block 2A и PAC-3 MSE, министерство просит выделить 67,7 млрд иен (1,52 млрд долларов).

Министерство также планирует размещение наземного варианта американской системы ПРО Иджис (Aegis), однако точная запрашиваемая сумма не названа. В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Иджис, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, также в стране имеются установки PAC-3 (Пэтриот-3) для поражения ракет в пределах атмосферы.

Оборонное ведомство также просит выделить ему 10 млрд иен (около 90,5 млн долларов) на проведение исследований для создания средств поражения большой дальности; 7,7 млрд иен (69,7 млн долларов) – на исследования по созданию новых противокорабельных ракет; 10,7 млрд иен (96,8 млн долларов) – на модернизацию системы оперативного управления объектами ПВО.

Япония наращивает расходы на оборону уже пятый год подряд. В нынешнем финансовом году на военные нужды было выделено 46 млрд долларов.

И.Ф.