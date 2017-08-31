В Турции из-за сильных дождей произошел оползень

2017-08-31 11:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В провинции Денизли на юго-западе Турции из-за продолжающихся сильных дождей в течение суток произошел оползень и наводнение, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате оползня одна из дорог соединяющих село Серинхишар с провинцией Денизли полностью закрыта.

СМИ сообщают, что в результате наводнения также были затоплены подвалы некоторых домов. О жертвах не сообщается.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий наводнения и оползня.

Отметим что в результате оползней, произошедших в Турции в 1988, 90,95, 98 годах в целом погибло 359 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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