У сверхмассивной чёрной дыры в центре Галактики нашли аномально молодые звёзды

2017-08-31 11:38 | www.oxu.az | 2

Астрономы из Германии изучили группу из восьми звёзд в 0,13 светового года от Стрельца А*, сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей Галактики. При этом выяснилось, что они так молоды, что могли сформироваться лишь очень близко от чёрной дыры. Имеющиеся на сегодня теоретические представления о формировании звёзд не предусматривают такой возможности и поэтому могут быть несколько скорректированы.

Как передает Oxu.Az, соответствующая статья направлена на публикацию в The Astrophysical Journal, а с её текстом можно ознакомиться на сайте препринтов Корнеллского университета.

Группа из восьми светил находится дальше 25 000 световых лет от Земли по направлению к центру Галактики, насыщенному яркими звёздами и пылью. За счёт этого изучать их в видимом диапазоне почти невозможно. Авторы работы обобщили данные наблюдений в инфракрасном диапазоне за последние 12 лет и в итоге смогли получить самые точные на сегодня сведения по этим звёздам. Оказалось, что температура их поверхности — от 21 000 до 28 500 кельвинов, масса — от 8 до 14 солнечных. Все они вращаются очень быстро, намного быстрее подавляющего большинства звёзд (быстрое вращение — признак малого возраста светила).

Все эти данные указывают, что эти восемь звёзд — очень молодые голубые гиганты спектрального класса B. Их возраст не превышает 15 миллионов лет. Это исключает более ранние объяснения того, как они смогли очутиться в таком странном месте, как ближайшие окрестности чёрной дыры массой в четыре миллиона солнечных. Считалось, что они были притянуты туда её гравитацией. Однако скорость перемещения звёзд в космосе такова, что за 15 миллионов лет они просто не успели бы мигрировать так близко к сверхмассивной чёрной дыре. Получается, они сформировались не далее нескольких световых лет от неё. В то же время, существующие теории звездообразования не предусматривают такой возможности.

Крупная чёрная дыра в процессе поглощения вещества постоянно уменьшает количество газа в своих окрестностях. Падающее на неё вещество образует аккреционный диск, который при вращении разогревается так, что периодически начинает ярко светиться в рентгеновском диапазоне. Всё это означает, что газ близ СМЧД не слишком подходит для образования новых звёзд — его не так много и он может быть достаточно разогрет.

Астрономы полагают, что новые наблюдения показывает неполноту существующих теоретических представлений о поведении звёзд в окрестностях крупных чёрных дыр. По их мнению, нужна теоретическая работа, которая исправила бы этот недостаток.

Н.О.