Мать с дочерью продавали азербайджанок в турецком Сивасе

2017-08-31 11:44 | www.oxu.az | 3

К восьми годам лишения свободы приговорил Бакинский суд по делам о тяжких преступлениях жительницу столицы Бабаеву Садагет Мехар гызы за торговлю людьми.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Садагет Бабаева – член преступной группировки, промышлявшей траффикингом. Группировка занималась сексуальной эксплуатацией женщин за пределами Азербайджана. Ранее уже судимая за данное преступление Бабаева вошла в сговор со своей дочерью Бабаевой Гюльнарой Рамазан гызы и другими членами группировки с целью вывоза женщин и девушек в Турцию и их дальнейшей эксплуатации.

Кстати, Гюльнара Бабаева, как и ее мать, была осуждена за торговлю людьми в 2007 году, но условно. Видимо, гуманность, проявленная государством, не научила Бабаевых законопослушности и они снова взялись за старое.

Сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел АР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили группу из пяти человек. Все пятеро предстали перед судом.

Известно, что в 2015-2016 годах Бабаевы обманом завлекали девушек и женщин из регионов республики, обещая им хорошую работу с высокой зарплатой, и вывозили их в город Сивас (Турция). Там сексуальная эксплуатация велась по двум адресам: в доме и отеле. По приезду сутенерши отбирали у жертв паспорта и заставляли их оказывать клиентам интимные услуги. При этом плату за оказанные услуги они присваивали себе.

Следствие выявило пятерых жертв торговли людьми, но предполагается, что этим количеством женщин торговцы не ограничились.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступленим и в этот раз приговорил Гюльнару Бабаеву к условному сроку наказания, учитывая наличие на нее попечении малолетнего ребенка. Хочется верить, что Бабаева использует данный ей шанс и отойдет от грязных дел.

Э.А.

