В сентябре в Баку ожидается 37 градусов тепла - ПОГОДА НА МЕСЯЦ

2017-08-31 11:57 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, в сентябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, местами же немного выше нее.

Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме, местами же немного выше нее.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 22-24° (ночью 18-23°, днем 24-29° тепла), что близко и немного выше климатической нормы. Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (12-23 мм), местами выше нее.