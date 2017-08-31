Обанкротился крупнейший коммерческий банк России

2017-08-31 11:54 | www.oxu.az | 3

Самый крупный коммерческий банк России «Открытие» стал банкротом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета, чтобы сохранить стабильность в банковском секторе страны Центральный Банк России решил выступить санатором коммерческого учреждения.

Акционером банка «Открытие», входящего в десятку системно значимых кредитных учреждений, станет Центробанк.

Финансовое оздоровление банка будет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, недавно созданного ЦБ. На фоне сообщения о введении временной администрации в банке акции «Открытия» выросли на Московской бирже.

В банк назначена временная администрация, в которую вошли представители Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора. При этом оздоровление банка будет проходить при участии действующих собственников и руководителей банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется, отмечает регулятор.

«ФК Открытие» была сформирована в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база банка насчитывает более 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 млн физлиц. Основным акционером банка является «Открытие Холдинг» (66,64% акций).

За последнее время банк столкнулся с активным оттоком средств клиентов. Клиенты начали выводить деньги из кредитной организации после того, как АКРА присвоило «ФК Открытие» низкий рейтинг (ВВВ-). Рейтинговое агентство впервые присвоило системно значимому банку столь низкую оценку. В своем комментарии АКРА указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. После этого банк потерял возможность работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов, начался отток средств клиентов. По оценке агентства Moody's, отток клиентских средств в банке за июнь – июль составил 435 млрд руб. Чтобы справиться с проблемами, банк, в частности, вынужден был активно занимать средства на рынке репо.

И.Ф.